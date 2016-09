Pas 2700 muxhahedinëve, Rama premton edhe 25 mijë refugjatë nga Siria

Written by Admin

Pas 2.700 muxhahedinëve që do të vijnë në Shqipëri, vendi ynë shumë shpejt do të hapë dyert për rreth 20-25 mijë emigrantë të vendeve të tjera të Lindjes së Mesme.

Pas paktit me amerikanët për të pritur opozitarët iranianë, qeveria duket se po arrin një marrëveshje me Bashkimin Evropian për refugjatët. Por çfarë realisht po ndodh? Deri më tani emigrantët kanë kaluar nga Turqia në Greqi, më pas në Maqedoni dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian.

Prej disa kohësh, Maqedonia kishte paralajmëruar se do të bllokonte kufirin për shkak të fluksit të madh të emigrantëve dhe dje e bëri një gjë të tillë. Mijëra emigrantë dhe refugjatë janë bllokuar dje pranë Athinës dhe në kufirin verior të Greqisë, pasi Maqedonia ka ndaluar hyrjen e tyre në territorin e saj.

Rreth 5,000 veta ndodhen në kufi dhe 4,000 të tjerë kanë arritur në portin e Pireut. Maqedonia ka deklaruar se nuk do të lejojë asnjë emigrant në territorin e saj, duke bërë që të krijohet një kaos në kufi. Prej muajsh, Shqipëria është përfolur se mund të shërbejë si vendi që do presë refugjatë dhe duket se kjo ditë do të jetë e afërt. Mësohet se pas bllokadës që po i bën Maqedonia, emigrantët do drejtohen nga Greqia në Shqipëri.

Marrëveshja mes qeverisë shqiptare dhe Bashkimit Evropian pritet që të finalizohet gjatë vizitës së shefes së politikës së Jashtme të BE, Federica Mogherini në Tiranë. Në datën 4 mars ajo do të zbresë në Tiranë dhe do të qëndrojë deri në datën 6. Ndonëse deri më tani është deklaruar se qëllimi i vizitës do të jenë 5 kushtet e integrimit, mësohet se fokusi kryesor i bisedës mes saj dhe kryeministrit Rama do të jetë pikërisht pritja e emigrantëve të Lindjes së Mesme, teksa mësohet se bëhet fjalë për një numër rreth 20-25 mijë emigrantë, shumica e të cilëve janë bllokuar në Greqi sepse Maqedonia dhe shtetet e tjera nuk lejojnë kalimin e tyre. Duket se qeveria shqiptare do të japë miratimin për të pritur një numër kaq të madh emigrantësh.

Paralajmërimi

Paralajmërimi se në Shqipëri do të vijnë emigrantë është dhënë dje nga ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli. Duke folur në Komisionin e Sigurisë për këtë çështje, ajo nuk e shmangu një gjë të tillë, madje tha se qeveria ka marrë masa për të pritur një fluks emigrantësh. “Grupi i punës i përbërë nga ministritë e linjës nën drejtimin e zëvendëskryeministrit ka bërë një inventarizim të mundësive tona nëse fluksi i refugjatëve kalon nga Shqipëria, që në të gjitha rastet do të shërbejë vetëm si vend tranzit”, tha ajo.

Më tej ministrja, Kodheli deklaroi se ata mund ta përdorin Shqipërinë si rrugë transiti. “Ata thjesht dhe vetëm do ta përdorin Shqipërinë tranzit për të shkuar diku tjetër. Ne kemi punuar prej shumë kohësh dhe do të vazhdojmë të punojmë, të mbetemi në kontakt lidhur me të gjitha informacionet që vinë nga agjencitë e inteligjencës në mënyrë që të kuptohen lëvizjet e kujtdo, pavarësisht se ju siguroj se kjo është një punë voluminoze dhe e vështirë e kujtdo që mundet nëpërmjet refugjatëve të hyjë si keqbërës”, tha ajo.

Nga ana tjetër mësohet se përgatitjet për pritjen e emigrantëve kanë nisur prej kohësh pasi në Jug-Lindje janë piketuar zonat ku do strehohen emigrantët. Prej muajsh, specialistët po shohin mundësitë e ngritjes së kampeve, teksa po mendohet që shumë të strehohen në reparte ushtarak, kryesisht në qarkun e Korçës.