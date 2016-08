Basha: Do prij revoltën popullore, largim Prengës, Republika po bie

Written by Admin

Reagimi

Kryetari i PD, Basha deklaroi sot pas mbledhjes së Grupit parlamentar se do të prijë revoltën popullore, ndërsa deklaroi se në rast se Rama nuk do të zbatojë kushtet e opozitës, atëhere do të nisë lëvizja popullore për largimin e tij.

Reagimi i Kryetarit të PD erdhi pas rikthimit në Parlament të vrasësit, Prenga. Basha tha se kushtet që duhet të duhet të plotësojë Rama janë largimi i menjëhershëm i Prengës nga Parlamenti, miratimi të enjten i ligjit të dekriminalizimit, largimi nga Kuvendi i deputetëve në shkelje të ligjit për konflikt interesi si Kokëdhima, funksionimi i komisioneve hetimore parlamentare.