15 taksat e reja që rriten nga "Zogu i Ramës"

BASHKIA TIRANE SHUMEFISHOI TAKSAT DHE TARIFAT!

Taksat qe do te rriten jane:

- Prezantohet per here te pare taksa per ARSIMIN

- Rritet taksa per TRUALLIN

- Rritet taksa per TOKEN BUJQESORE

- Rritet taksa per NDERTESAT

- Rritet taksa e NDIKIMIT ne INFRASTRUKTURE

- Rritet tarifa per UJIN

- Rritet tatim fitimi mbi BIZNESIN E VOGEL

- Rritet taksa e tabeles se REKLAMES

- Rritet taksa e FJETJES ne HOTEL

- Rritet taksa KALIMIT DREJTES se PRONESISE per pasuri te paluajtshme

- Rritet taksa e PASTRIMIT

- Rritet tarifa e ZENIES HAPESIRES per biznes

- Rritet tarifa per leje tregetare sherbimi KARBURANTI

- Rritet tarifa per SHERBIME VETERINARE

- Eshte rritur tashme cmimi i biletes se TRASPORTIT PUBLIK.