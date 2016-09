Basha: Edi Rama po rikthen regjimin e vizave

Written by Admin

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka kujtuar sot heqjen e regjimit të vizave 5 vite më parë, kur shqiptarët fituan të drejtën e lëvizjes së lirë në Europë. Nëpërmjet një statusi në Facebook, Basha shkruan se sot, si pasojë e keqqeverisjes, Shqipëria rrezikon rikthimin e vizave. Për këtë arsye, kreu i opozitës i kërkon qytetarëve ti bashkohen protestës së opozitës më 17 dhjetor përpara parlamentit.

Ja cfarë shkruan Basha

5 vjet me pare, fale reformave, seriozitetit e angazhimit te Partise Demokratike ra izolimi i fundit i Shqiperise, dhe shqiptaret fituan te drejten e levizjes ne Europe pa viza. Sot asnje hap i ri nuk eshte bere ne drejtim te integrimit, ne te kundert, per shkak te keqqeverisjes, korrupsionit, inkriminimit dhe padrejtesive te Edi Rames, shqiptaret po braktisin me mijera vendin cdo muaj, te dytet pas sirianeve duke nxitur diskutime ne BE per rikthimin e regjimit te vizave. Per dy vite, jo vetem nuk bene asnje hap para, por e kthyen vendin 25 vite pas, ne kohen e eksodit te madh. Ndaj eshte koha per ti ndalur, per ti hequr nga rruga jone europiane. Te enjten populli ne kembe para dyerve te parlamentit.