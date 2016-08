Ja skenari i protestës së PD-së për ditën e enjte

Written by Admin

Ditën e enjte demokratët do të zhvillojnë protestën e rradhës përpara Kuvendit për të kundërshtuar miratimin e buxhetit të 2016. Edhe deputetët e PD, do të zhvillojnë protestën e tyre brenda sallës plenare duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike. Një ekran i madh do të vihet para dyerve të parlamentit, ndërkohë që deputetët demokratë grupe-grupe do të dalin nga seanca dhe do të mbështesin protestën.

Deputetët e PD-së nëTiranë prej ditesh janë në terren duke takuar qytetarët për protestën e së enjtes. Këto takime po bëhen pas urdhërit të Bashës për deputetët e Tiranës.

Të rinjtë demokratë përsëri do të vendosen në vijë për të shmangur dhunën mes protestuesve dhe policisë. Nënkryetari demokrat, Edi Paloka shpjegoi se “do të ketë një ndërthurje të aktivitetit parlamentar dhe protestës, që do të shoqërojë votimin e projektbuxhetit të shtetit dhe ligjeve të tjera të rëndësishme”. Ai tha se “protesta do të jetë një kundërshtim i pr/buxhetit dhe paketës fiskale 2016”, që sipas tij “do varfërojë më tej shqiptarët, por jo qeveritarët”.